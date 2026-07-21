Аналитик Бедеров предупредил о вредоносном ПО вместо удаленных приложений

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров сообщил, что мошенники используют удаление приложений из App Store и Google Play, чтобы убеждать людей ставить опасные программы, сообщает RT .

Мошенники используют ситуацию с исчезновением легальных приложений из официальных магазинов и подталкивают пользователей к установке вредоносного ПО.

Бедеров объяснил, что после удаления нужного сервиса у человека возникает желание быстро найти замену. По его словам, в этот момент пользователи сильнее склонны к риску, а злоумышленники создают «экосистему ложного доверия».

В результате вместо официального приложения человек сам устанавливает опасную программу. Это может быть троян удаленного доступа для кражи данных или банковский троян, предупредил эксперт.

Отдельная схема нацелена на пользователей iOS. Бедеров рассказал, что мошенники предлагают вернуть push-уведомления и под видом «обновления безопасности» просят установить корпоративные сертификаты или профили конфигурации.

По сути, пользователь сам открывает злоумышленникам доступ к трафику устройства. Это позволяет перехватывать учетные данные, в том числе одноразовые коды из СМС.

По словам Бедерова, в зоне риска находятся пользователи, которые не соблюдают цифровую гигиену и ищут самый простой способ решить проблему.