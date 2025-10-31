Американский стартап Reflect Orbital планирует запустить гигантские зеркала для освещения Земли

В апреле 2026 года стартап Reflect Orbital планирует запустить на орбиту Земли гигантское зеркало размером 18 на 18 метров. По словам разработчиков, оно создаст мягкий, рассеянный свет, который будет направлен локально и не помешает остальным. Об этом написал KP.RU .

Однако эксперты считают, что проект может иметь негативные последствия. Астрономы опасаются, что засветка испортит им небо. Биологи предполагают, что зеркала усилят световое загрязнение и повлияют на годовые ритмы определенных организмов, которые ориентируются на длину дня.

По мнению врача-сомнолога Романа Бузунова, ночное освещение не повредит человеку, а даже поможет. Однако он считает, что важно знать, какой реально получится освещенность. Если она будет меньше 10 люксов, то это некритично.

Разработчик проекта уже получил от Пентагона 1,25 миллиона долларов на текущие расходы. В Федеральной комиссии по связи США зарегистрирована и одобрена заявка на запуск первого зеркала. Стартап рассматривает свой проект как дело сугубо коммерческое и утверждает, что у них уже есть 250 тысяч заявок от будущих клиентов.