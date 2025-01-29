Американский самолет Overture XB-1 впервые преодолел звуковой барьер

Первый тестовый сверхзвуковой полет демонстрационного прототипа американского гражданского самолета Overture XB-1 прошел успешно. Об этом сообщила пресс-служба стартап-компании Boom Supersonic, которая работает над созданием воздушного судна.

Испытания состоялись 28 января в Калифорнии в пустыне Мохаве на территории аэрокосмического центра. Лайнером управлял летчик Тристан Бранденбург.

Примерно через 12 минут после взлета воздушное судно достигло высоты 10 750 метров и скорости 1,122 Маха (1207 километров в час — прим. ред.)

В Boom Supersonic напомнили, что конечная цель компании — создание сверхзвукового пассажирского самолета, спроектированного с учетом использования экологически чистого топлива.

Ранее подмосковный Центральный аэрогидродинамический институт представил разработки в области сверхзвуковой авиации. Одним из главных экспонатов стала модель гражданского лайнера «Стриж».