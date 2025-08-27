Абоненты Yota получили возможность делиться тарифными планами

Оператор мобильной связи Yota предложил абонентам новый сервис. Теперь они могут делиться тарифными планами с друзьями и близкими, сохраняя абонентскую плату и другие условия.

Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу тарифа нужно сгенерировать промокод в мобильном приложении или в личном кабинете, а затем передать его другу через любой мессенджер. Это можно сделать в течение 50 дней. Затем получатель должен прийти в салон компании и оформить новую SIM-карту или перейти к оператору с сохранением номера.

Скопировать тариф можно не более пяти раз, в том числе для самого себя. Услуга действует по всей стране и работает даже с архивными тарифами.

«Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества», — отметил управляющий директор оператора Дмитрий Чудесников.