7Дней.ru: длительная зарядка смартфона может привести к перегреву аккумулятора

Прежде всего, не рекомендуется оставлять телефон подключенным к зарядке на всю ночь. Длительная зарядка может привести к перегреву аккумулятора. Во время пополнения заряда лучше не пользоваться смартфоном активно: игры, просмотр видео и долгие разговоры увеличивают нагрузку на батарею и способствуют ее нагреву. Кроме того, не стоит использовать быструю зарядку, если ваш телефон не поддерживает эту функцию, так как это может повредить аккумулятор.

Важно использовать оригинальные зарядные устройства и кабели, а не их дешевые аналоги, которые могут не иметь необходимых защитных механизмов.

Необходимо следить за температурой телефона: не оставляйте его под прямыми солнечными лучами или в жарком месте.