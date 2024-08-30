Звезду НХЛ Годро насмерть сбил пьяный водитель

Клуб НХЛ «Коламбус» подтвердил гибель нападающего Джонни Годро

Brett Holmes
Фото: Brett Holmes/Global Look Press

Американский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро скончался на 32-м году жизни. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

«„Коламбус“ потрясен и опустошен. Джонни был не только выдающимся хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом», — отметили в заявлении.

Экс-арбитр Национальной хоккейной лиги Тим Пил рассказал изданию Heartlandnews.ca о гибели форварда клуба НХЛ.

По словам спортсмена, Джонни Годро и его брата Мэтью, предположительно, сбил пьяный водитель. Наезд произошел, когда мужчины катались на велосипедах.

В минувшем сезоне Годро провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 12 голами и сделал 48 результативных передач.

В составе сборной США в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира. Был участником Матча всех звезд НХЛ семь раз.

Новые школы и больницы. Глава Каширы рассказал Воробьеву о развитии округа

Истребитель минус. Кто уничтожил F-16 на Украине

Кабина истребителя IV поколения F-16. Staff Sgt. Taylor Solberg

Людоед Александр Алиев: глупость и злоба равно погибель

Dmitry Golubovich

Фейк: у жены и советника муфтия Дагестана гражданство Израиля

Идея хорошая, реализация хромает. Каким будет семьеведение в российских школах

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте