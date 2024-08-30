Звезду НХЛ Годро насмерть сбил пьяный водитель

Американский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро скончался на 32-м году жизни. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

«„Коламбус“ потрясен и опустошен. Джонни был не только выдающимся хоккеистом, но и, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом», — отметили в заявлении.

Экс-арбитр Национальной хоккейной лиги Тим Пил рассказал изданию Heartlandnews.ca о гибели форварда клуба НХЛ.

По словам спортсмена, Джонни Годро и его брата Мэтью, предположительно, сбил пьяный водитель. Наезд произошел, когда мужчины катались на велосипедах.

В минувшем сезоне Годро провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 12 голами и сделал 48 результативных передач.

В составе сборной США в 2018 году стал бронзовым призером чемпионата мира. Был участником Матча всех звезд НХЛ семь раз.