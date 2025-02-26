Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока не располагает информацией о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к квалификационным соревнованиям зимней Олимпиады 2026 года. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Организация уточнила, что любые изменения в политике допуска спортсменов зависят от решений Международного олимпийского комитета (МОК).

Хотя ранее шведский телеканал SVT Sport сообщил, что МОК рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, представители FIS заявили, что они будут придерживаться принципов, установленных МОК, если такое решение будет принято.