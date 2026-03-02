Зимние спортивные игры «Роснефти» завершились в Сочи

Четырнадцатые Зимние спортивные игры «Роснефти» прошли в Сочи. Лучшие спортсмены-нефтяники из 34 дочерних предприятий компании соревновались в хоккее, биатлоне и лыжных гонках.

Состязались участники на легендарных олимпийских аренах. Например, хоккейные баталии развернулись под сводами «Айсберга» — ледового дворца, где в 2014-м российские спортсмены завоевали множество золотых медалей в шорт-треке и фигурном катании.

Что касается лыжной гонки и биатлона, ареной для спортсменов стал комплекс «Лаура». Здесь обычно оттачивают мастерство сборные России. В соревнованиях по биатлону в этом году ввели новое правило: стрелять нужно не только лежа, но и стоя. Такая техника требует от спортсменов особого мастерства и выдержки.