Зимние спортивные игры «Роснефти» завершились в Сочи
Четырнадцатые Зимние спортивные игры «Роснефти» прошли в Сочи. Лучшие спортсмены-нефтяники из 34 дочерних предприятий компании соревновались в хоккее, биатлоне и лыжных гонках.
Состязались участники на легендарных олимпийских аренах. Например, хоккейные баталии развернулись под сводами «Айсберга» — ледового дворца, где в 2014-м российские спортсмены завоевали множество золотых медалей в шорт-треке и фигурном катании.
Что касается лыжной гонки и биатлона, ареной для спортсменов стал комплекс «Лаура». Здесь обычно оттачивают мастерство сборные России. В соревнованиях по биатлону в этом году ввели новое правило: стрелять нужно не только лежа, но и стоя. Такая техника требует от спортсменов особого мастерства и выдержки.
«На площадке мы не коллеги ни в коем случае. Тут мы боремся и бьемся до последнего», — подчеркнул участник соревнований Александр Малов.
Впервые такие игры состоялись в 2005 году, и с каждыми новыми соревнованиями количество и мастерство участников только растут. Компания активно поддерживает любительский и профессиональный спорт, строя в регионах присутствия новые арены и ежегодно проводя летние и зимние соревнования, которые привлекают тысячи спортсменов.