Зидан сменил Дешама на посту главного тренера сборной Франции
Зинедина Зидана назначили главным тренером сборной Франции по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола страны.
Французский специалист сменил на этом посту Дидье Дешама, который руководил сборной с 2012 года и покинул команду после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством французы стали чемпионами мира в 2018-м, серебряными призерами мирового первенства 2022-го и чемпионата Европы 2016-го.
Зидан дважды возглавлял мадридский «Реал» (2016–2018 и 2019–2021). За это время трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В бытность игроком Зидан вместе с Дешамом выигрывал за сборную Франции золото чемпионата мира в 1998-м и чемпионата Европы в 2000-м.
Ранее капитан команды Килиан Мбаппе поблагодарил Дешама перед последней игрой.