Зидан сменил Дешама на посту главного тренера сборной Франции

Французский специалист сменил на этом посту Дидье Дешама, который руководил сборной с 2012 года и покинул команду после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством французы стали чемпионами мира в 2018-м, серебряными призерами мирового первенства 2022-го и чемпионата Европы 2016-го.

Зидан дважды возглавлял мадридский «Реал» (2016–2018 и 2019–2021). За это время трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза — чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В бытность игроком Зидан вместе с Дешамом выигрывал за сборную Франции золото чемпионата мира в 1998-м и чемпионата Европы в 2000-м.

Ранее капитан команды Килиан Мбаппе поблагодарил Дешама перед последней игрой.