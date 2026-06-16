Журова посоветовала Валиевой отказаться от звания заслуженного мастера спорта

Вернувшейся в сборную России после дисквалификации из-за допингового скандала фигуристке Камиле Валиевой необходимо доказать, что звание заслуженного мастера спорта она носит честно. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Она пояснила, что попадание в национальную сборную накладывает на спортсмена обязательство, что использование допинга влечет за собой лишение всех почетных званий. Но Валиева так не поступила.

«Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание. Но у каждого свои убеждения», — сказала Журова.

Спортсменка добавила, что могла бы заново получить это звание, доказав всем, что этого достойна.

Камила Валиева попала в допинговый скандал в декабре 2021 года: в ее пробе обнаружили триметазидин. Спортсменку лишили золотой медали чемпионата России и отстранили от участия в соревнованиях.

Фигуристка обжаловала решение, чем навлекла на себя гнев международных спортивных федераций и антидопинговых агентств. Через Спортивный арбитражный суд они добились отстранения Валиевой от всех соревнований на четыре года.