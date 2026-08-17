Журова назвала возвращение России в мировой спорт постепенным процессом с попытками «строить козни»

После июльского решения МОК международные федерации начали постепенно смягчать ограничения для российских спортсменов. Как заявила RTVI олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, динамика стала возможна благодаря изменению Олимпийской хартии, где политизация спорта теперь признана неприемлемой.

К организациям, допустившим атлетов из России, присоединились Всемирная федерация стрельбы из лука и Международная федерация каноэ. Однако этот процесс идет неравномерно, а скорого возвращения в футболе и хоккее ждать не стоит.

«Если Россия пойдет в суд, она эти дела выиграет — новые нормы просто не позволяют блокировать нас», — подчеркнула она.

По словам Журовой, возвращение будет постепенным и сопровождаться попытками «строить козни». Она привела в пример гимнастку Ангелину Мельникову, которой визу на чемпионат Европы дали лишь за пару дней до старта из-за страха конкурентов перед ее победой.