Журналист Таберна: Захаряну придется заслужить любовь фанатов «Реала Сосьедад»

Испанский комментатор Иньиго Таберна поделился мнением о возвращении на поле 21-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна, выступающего за «Реал Сосьедад». Об этом сообщил Metaratings.ru .

Спортсмен вышел на замену на 78-й минуте матча 22-го тура Примеры против «Осасуны». Напомним, в июле прошлого года у Захаряна была диагностирована травма малоберцового сухожилия правой лодыжки.

«Самое главное, что Захарян впервые за долгое время вышел на поле. Захаряну придется заслужить любовь болельщиков „Реала Сосьедад“», — отметил журналист.

По его словам, появление россиянина не вызвало особого ажиотажа среди фанатов. После такой травмы будет непросто бороться за место в основном составе, добавил Таберна.