Он ответил на критику спортсмена в социальных сетях после того, как тот установил новый снайперский рекорд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив свою 895-ю шайбу.

Придыбайло подчеркнул, что Овечкин неоднократно доказывал свою любовь к России и патриотизм. По его словам, весь мир знает Овечкина под прозвищем «Русская машина». Журналист также отметил, что выход хоккеиста на лед под российским флагом мог бы создать проблемы не только для него, но и для его команды.