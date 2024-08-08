Журналист Карпов: бывший игрок «Зенита» Панюков перешел в «Родину Медиа»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Панюков вступил в ряды ФК «Родина Медиа». Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные журналиста Ивана Карпова.

По его словам, контракт спортсмена с командой, выступающей в медиафутбольных соревнованиях, будет действителен до конца года.

Напомним, 29-летний нападающий выступал за «Зенит» с 2017 по 2019-й. Последним профессиональным клубом Панюкова был белорусский БАТЭ.

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