Журналист Карпов: бывший игрок «Зенита» Панюков перешел в «Родину Медиа»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Панюков вступил в ряды ФК «Родина Медиа». Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные журналиста Ивана Карпова.

По его словам, контракт спортсмена с командой, выступающей в медиафутбольных соревнованиях, будет действителен до конца года.

Напомним, 29-летний нападающий выступал за «Зенит» с 2017 по 2019-й. Последним профессиональным клубом Панюкова был белорусский БАТЭ.