Журналист Карпов: бывший игрок «Зенита» Панюков перешел в «Родину Медиа»
Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Панюков вступил в ряды ФК «Родина Медиа». Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные журналиста Ивана Карпова.
По его словам, контракт спортсмена с командой, выступающей в медиафутбольных соревнованиях, будет действителен до конца года.
Напомним, 29-летний нападающий выступал за «Зенит» с 2017 по 2019-й. Последним профессиональным клубом Панюкова был белорусский БАТЭ.
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