Московское «Динамо» способно выиграть Российскую премьер-лигу под руководством главного тренера Сандро Шварца. Таким мнением с сайтом Metaratings.ru поделился бывший полузащитник клуба Жоаозиньо.

Экс-футболист отметил тренерские качества немецкого специалиста и выделил роль нападающего Константина Тюкавина. По оценке Жоаозиньо, форма форварда стала решающим фактором для команды и позволит бело-голубым уйти на зимнюю паузу на первой строчке таблицы.

В текущем сезоне чемпионата Тюкавин забил семь голов и сделал одну результативную передачу в 13 матчах. По итогам первого круга РПЛ «Динамо» возглавляет турнирную таблицу с 32 очками, опережая «Зенит» и «Спартак».