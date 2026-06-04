Женский теннисный финал «Ролан Гаррос» может стать полностью российским после победы Андреевой в полуфинале

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос» — турнира «Большого шлема» в Париже. В полуфинале восьмая ракетка соревнований обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3.

В решающем матче Андреева встретится с победительницей другого полуфинала, где сыграют россиянка Диана Шнайдер и полька Майя Хвалиньская. Их матч пройдет в четверг.

Это первый финал «Большого шлема» в карьере Андреевой. Ее лучшим достижением до этого был полуфинал парижского турнира в прошлом году. Также это первый финал «Ролан Гаррос» с участием россиянки за последние пять лет — в 2021 году там играла Анастасия Павлюченкова, но уступила чешке.

Андреева занимает восьмую строчку мирового рейтинга WTA, в ее активе пять титулов. Призовой фонд турнира составляет 61,7 миллиона евро. Соревнования завершатся 7 июня.

Ранее российский теннисист и победитель «Ролан Гаррос» 1993 года Андрей Ольховский предполагал, что турнир может завершиться российским финалом.