Жена Овечкина опубликовала фото хоккеиста с детьми в день его юбилея

Игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил 40-летие в кругу семьи. Снимок с праздника опубликовала в социальных сетях его супруга Анастасия.

Хоккеист позировал вместе с сыновьями. Вокруг него несколько воздушных шаров, изображающих число «40».

Александр Овечкин — российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», капитан команды с 2010 года. Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли 2018 года и один из самых результативных игроков в истории лиги.

В апреле 2025-го Овечкин забросил 895-ю шайбу в НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. Он обошел канадца Уэйна Гретцки, чей рекорд (894 шайбы) держался больше 25 лет.

Прославленному хоккеисту исполнилось 40 лет 17 сентября.