«Зенит» заинтересовался колумбийским форвардом Дураном

По данным источника, российский клуб планирует приобрести 22-летнего игрока, права на которого принадлежат «Аль-Насру» из Саудовской Аравии. Ранее в услугах Дурана был заинтересован «Лилль», однако переговоры не привели к соглашению. Теперь «Зенит» остается единственной командой, претендующей на форварда, написал Piter.TV.

Джон Дуран выступает за «Фенербахче» с лета 2025 года на правах аренды. В текущем сезоне он провел за клуб 21 матч во всех турнирах и забил пять голов. До этого футболист защищал цвета «Астон Виллы» и «Аль-Насра».