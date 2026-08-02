«Зенит» всухую разгромил «Оренбург» за счет первого хет-трика сезона РПЛ

Домашний матч обернулся для «Оренбурга» сухим поражением от футболистов «Зенита» в матче второго тура Российской премьер-лиги. Все три гола забил полузащитник петербургской команды Максим Глушенков, ставший автором первого хет-трика сезона-2026/2027.

Футболист «Зенита» открыл счет на шестой минуте и потом дважды успешно поразил ворота хозяев поля — на 58-й и 66-й минутах.

Это вторая сухая победа «Зенита» в этом сезоне. До этого петербургский клуб разгромил на выездном матче тольяттинский «Акрон», завершив встречу со счетом 5:0.

На счету «Оренбурга» пока одна победа на «Ростовом», которая закончилась со счетом 2:1. Победу команде обеспечил Андрей Касаджиков.

В турнирной таблице «Зенит» прочно удерживает лидерство с шестью баллами на счету. «Оренбург» находится на пятой позиции с тремя баллами в активе.

Следующий матч команда проведет с казанским «Рубином» 9 августа. «Зенит» в этот же день сыграет с дебютантом РПЛ — московской командой «Родина».

Легенды российского футбола проведут матч с командой «Семья ЦСКА» на стадионе «Арена-Химки» 12 августа. Встреча станет итогом чемпионата Кубка имени Игоря Акинфеева.