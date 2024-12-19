Зенит» стал лидером по тратам на трансферы среди российских топ-клубов за 10 лет

Metaratings.ru , опираясь на данные портала Transfermarkt, проанализировал расходы российских ведущих клубов на трансферном рынке за последнее десятилетие. Больше всех с зимнего трансферного окна 2015 года потратил петербургский «Зенит»

Сумма составила 413,94 млн евро. Это больше, чем траты «Спартака» и «Краснодара» вместе взятых. «Красно-белые» за 10 лет приобрели игроков на 242,41 млн евро, а клуб Сергея Галицкого — на 149,10 млн.

«Локомотив» с зимнего трансферного окна-2015 израсходовал на покупку игроков 168,03 млн евро, а московское «Динамо» — 116,93 млн. При этом за 10 лет «бело-голубые» провели один сезон в Первой лиге. Среди топ-6 команд России меньше всех потратил на трансферы ЦСКА — 98,12 миллиона евро.

Суммарно шесть лидеров сезона-2024/25 — «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и московское «Динамо» — за десять лет приобрели футболистов на 1,188 млрд евро. На продаже игроков команды заработали в общей сложности 830 млн евро.