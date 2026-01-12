«Зенит» сообщил о переходе Лусиано в ЦСКА
Аргентинский футболист Лусиано Гонду покинул «Зенит» и перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.
Нападающий стал частью обмена между клубами. В обратном направлении перешел защитник Игорь Дивеев.
Контракт 24-летнего аргентинца с «армейцами» рассчитан до 2030 года. «Зенит» выразил благодарность спортсмену за время, проведенное в клубе, и пожелал удачи в новом этапе карьеры.
