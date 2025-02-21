«Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры

Петербургский футбольный клуб «Зенит» достиг договоренности о переходе 28-летнего полузащитника бразильской команды «Крузейро» Матеуса Перейры в чемпионат России. Об этом сообщило издание Globo.
Как уточнила «Свободная пресса», футболист уже приехал в расположение «Зенита», чтобы пройти медицинский осмотр. Клубы обсудили и согласовали все условия трансфера игрока.
Процессу перехода немного помешало то, что часть прав на футболиста принадлежит арабскому клубу «Аль-Хиляль». Из-за этого потребовалось больше времени для урегулирования юридических вопросов, говорится в сообщении.
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