«Зенит» согласовал трансфер полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры

Петербургский футбольный клуб «Зенит» достиг договоренности о переходе 28-летнего полузащитника бразильской команды «Крузейро» Матеуса Перейры в чемпионат России. Об этом сообщило издание Globo .

Как уточнила «Свободная пресса», футболист уже приехал в расположение «Зенита», чтобы пройти медицинский осмотр. Клубы обсудили и согласовали все условия трансфера игрока.

Процессу перехода немного помешало то, что часть прав на футболиста принадлежит арабскому клубу «Аль-Хиляль». Из-за этого потребовалось больше времени для урегулирования юридических вопросов, говорится в сообщении.