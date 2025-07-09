«Зенит» рассмотрит возможность приобретения аргентинского защитника «Палмейраса»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры о приобретении правого защитника «Палмейраса» из Бразилии Агустина Хиая. Эту информацию подтвердил известный бразильский журналист Жулио Мигел Нето, сообщил сайт «Вечерний Санкт-Петербург».
По опубликованным данным, Хиай перешел в «Палмейрас» лишь в 2024 году из аргентинской команды «Сан-Лоренсо». На счету 21-летнего футболиста участие в четырех матчах на последнем Клубном чемпионате мира.
Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость молодого защитника оценивается в восемь миллионов евро.
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