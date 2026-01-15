«Зенит» пригласил Кирилла Костина укрепить тренерский штаб

Тренерский штаб петербургского «Зенита» усилил специалист по физической подготовке игроков — Кирилл Костин. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Ранее Костин занимал аналогичную должность в клубной Академии «Зенита». В январе 2023 года он перешел в «Зенит»-2. Также специалист работал в молодежной команде, а затем снова во второй. В прошлом сезоне Костин вместе с «Зенитом»-2 завоевал золотые медали группы 2 Второй лиги Б.