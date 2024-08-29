«Зенит» пополнился форвардом из Аргентины Лусиано Гонду

Аргентинский форвард Лусиано Гонду подписал контракт с петербургским «Зенитом». Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что соглашение с командой рассчитано на четыре года с возможностью его продления еще на один сезон.

В клубе пожелали Гонду «покорения новых вершин вместе с сине-бело-голубыми».