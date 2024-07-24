«Зенит» подтвердил уход Фернандеса

Бразилец Марио Фигейра Фернандес покинул петербургский футбольный клуб «Зенит» по взаимному согласию сторон. Пресс-служба команды поблагодарила его за сотрудничество.

«Стороны пришли к соглашению о завершении сотрудничества. <…> Сине-бело-голубые благодарят Марио Фернандеса за сезон, проведенный в команде, и желают удачи в дальнейшей жизни», — заявили представители команды.

Фернандес родился в 1990 году в Сан-Каэтано-до-Сул и начал профессиональную карьеру в 2009 году в бразильском клубе «Гремио». В России футболист в разные годы выступал за московский ЦСКА и национальную сборную.

Спортсмен присоединился к «Зениту» в 2023 году, напомнил RT. Он отыграл 18 матчей, но не отличился результативными действиями. Весной Фернандес перенес операцию. В июле его агент заявил об уходе подопечного из петербургского клуба.