«Зенит» подписал защитника Нэйта Мэйсона до конца сезона-2026/27
Петербургский баскетбольный «Зенит» заключил контракт с защитником Нэйтом Мэйсоном до конца сезона-2026/27, сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Нэйту Мэйсону 31 год. Он окончил Университет Миннесоты и выступал в чемпионатах Израиля, России, Германии, Китая, Пуэрто-Рико, Франции, Турции и ОАЭ.
22 июля «Зенит» покинул защитник Трент Фрейзер. Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению.
4 июля клуб продлил соглашение с форвардом Алексом Пойтрессом на новый сезон. В конце мая «Зенит» расторг контракт с главным тренером Деяном Радоньичем.