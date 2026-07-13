Баскетбольный «Зенит» подписал разыгрывающего защитника сборной Нигерии Айка Ирэбу

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе американского разыгрывающего Айка Ирэбу, имеющего гражданство Нигерии. Контракт с 30-летним баскетболистом подписан до конца нового сезона, сообщила пресс-служба петербургской команды, сообщил сайт Neva.Today .

Профессиональную карьеру воспитанник системы клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» продолжил в чемпионатах Германии, Литвы, Франции, Израиля, Италии и Испании. Наибольшего успеха игрок добился в итальянском «Тревизо» и испанской «Жироне», где стал одним из самых результативных разыгрывающих национальных лиг.

Прошлый сезон Ирэбу начал в составе «Валенсии». Вместе с испанским клубом он завоевал Суперкубок страны и дебютировал в престижной Евролиге. На международном уровне защитник выступает за национальную сборную Нигерии.