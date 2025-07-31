Зеленая секс-игрушка прервала матч женской НБА

Брошенная на площадку зеленая секс-игрушка прервала на несколько минут матч женской НБА между «Голден Стэйт Валькирис» и «Атлантой Дрим». Об этом сообщило издание TMZ .

Один из болельщиков в четвертой четверти матча, проходящего в «Гейтвей-центре» в Колледж-Парке в штате Джорджия, бросил на площадку неоново-зеленый фаллоимитатор. В тот момент команды шли вровень со счетом 75:75.

В ролике с трансляции видно, что «Голден Стэйт» попытались забросить мяч в корзину и в этот момент с трибун на пол упала секс-игрушка. Сначала судьи не отреагировали, игра продолжилась.

Предмет убрали во время тайм-аута. Телекамеры ненадолго показали, как охранник в перчатках и с помощью полотенца убрал фаллоимитатор, не скрывая смеха.

«Голден Стэйт» в итоге победил со счетом 77:75.

В начале года жительница Флориды избила фаллоимитатором бывшего мужа.