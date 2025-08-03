Пловец Андрей Минаков оценил победу российской команды в мужской комбинированной эстафете на чемпионате мира в Сингапуре. В беседе с ТАСС спортсмен заявил, что относится к победе спокойно.

«Как сказала тренер Ольга Николаевна Байдалова: сегодня мы чемпионы мира, но завтра мы снова будем тюбиками. Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом», — отметил Минаков.

Ранее Минаков, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Егор Корнев стали лучшими в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров на ЧМ. Россияне обыграли команды Италии и США. Они преодолели дистанцию за три минуты и 26,93 секунды.

Чемпионат мира в Сингапуре проходил с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. В общей сложности они завоевали 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.