Защитник Журавлев перешел из казанского «Ак Барса» в нижегородское «Торпедо»

Защитник Даниил Журавлев перешел из казанского «Ак Барса» в нижегородское «Торпедо» за номинальную плату в размере одной тысячи рублей. Об этом написала газета «Спорт-Экспресс» .

Зарплата хоккеиста составит 25 миллионов рублей за первый сезон в новом клубе и 30 миллионов рублей за следующий. Однако альтернативный источник утверждает, что сумма контракта меньше — всего 20 млн рублей, сообщил сайт pravda-nn.ru.

Подбор игроков в состав команды продолжается. 4 сентября стало известно, что клуб решил расстаться с 27-летним нападающим Никитой Тертышным.