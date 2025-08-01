Защитник Жубал признался, что выбрал «Краснодар» из множества предложений
Защитник краснодарского клуба Жубал в беседе с Metaratings.ru объяснил, почему решил перейти в российский коллектив.
По словам спортсмена, по завершении контракта с предыдущей командой он получил немало интересных предложений.
«Но я легко определился и выбрал „Краснодар“. Это большой клуб, большой город, здесь много фанатов, поэтому я счастлив», — подчеркнул футболист.
Он также счел возможной перспективу возвращения в Европу, назвав при этом главной задачей выступления за российский ФК.
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