Защитник Жубал признался, что выбрал «Краснодар» из множества предложений

Защитник краснодарского клуба Жубал в беседе с Metaratings.ru объяснил, почему решил перейти в российский коллектив.

По словам спортсмена, по завершении контракта с предыдущей командой он получил немало интересных предложений.

«Но я легко определился и выбрал „Краснодар“. Это большой клуб, большой город, здесь много фанатов, поэтому я счастлив», — подчеркнул футболист.

Он также счел возможной перспективу возвращения в Европу, назвав при этом главной задачей выступления за российский ФК.