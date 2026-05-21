Защитник «Зенита» Дркушич заявил, что Семак заслужил звание лучшего тренера сезона

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич прокомментировал победу над «Ростовом» в 30-м туре РПЛ (1:0), которая принесла петербуржцам чемпионство. Об этом сообщил Metaratings.ru .

На взгляд спортсмена, по результатам сезона Сергей Семак заслужил звание лучшего тренера.

«Весь год не был простым, но весь тренерский штаб постоянно верил в нас. Они говорили, что надо делать свою работу, брать три очка в каждом матче», — отметил футболист.

По итогам 30 туров петербургская команда набрала 68 очков и стала 11-кратным чемпионом России.