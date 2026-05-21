Защитник «Зенита» Дркушич заявил, что Семак заслужил звание лучшего тренера сезона
Защитник «Зенита» Ваня Дркушич прокомментировал победу над «Ростовом» в 30-м туре РПЛ (1:0), которая принесла петербуржцам чемпионство. Об этом сообщил Metaratings.ru.
На взгляд спортсмена, по результатам сезона Сергей Семак заслужил звание лучшего тренера.
«Весь год не был простым, но весь тренерский штаб постоянно верил в нас. Они говорили, что надо делать свою работу, брать три очка в каждом матче», — отметил футболист.
По итогам 30 туров петербургская команда набрала 68 очков и стала 11-кратным чемпионом России.