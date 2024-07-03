Защитник Задоров заявил, что «Бостон Брюинз» всегда был на вершине его списка
Защитник Никита Задоров рассказал, почему решил продолжить карьеру в американском ХК «Бостон Брюинз». Слова спортсмена опубликовала пресс-служба НХЛ.
Хоккеист отметил, что клуб заинтересован в нем как игроке.
«Это было взаимно. Я думаю, что „Бостон“ был на вершине моего списка всю мою жизнь. Мне нравится стиль „Брюинз“, как будто он мне всегда нравился», — пояснил Задоров.
Россиянин подписал контракт с клубом на 30 миллионов долларов (порядка 2,6 миллиарда рублей). Соглашение рассчитано на шесть лет, добавил RT.