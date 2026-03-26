Защитник ЦСКА Эберт рассказал, что обыграть СКА удалось благодаря контратакам и балансу в игре

Защитник ЦСКА Ник Эберт в беседе с Metaratings.ru поделился впечатлениями после победы во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина против СКА. Встреча на «ЦСКА Арене» завершилась со счетом 4:2 в пользу московских «армейцев». Команда Игоря Никитина повела в серии 2-0.

«Обе игры были тяжелыми. В третьем периоде второго матча мы долго вели лишь в одну шайбу. В первых играх команды всегда присматриваются друг к другу. СКА — хороший соперник, и это большое дерби для нас», — отметил игрок.

Эберт добавил, что после пяти периодов в понедельник команда восстановилась в обычном режиме и придерживалась привычной тренировочной рутины. Он добавил, что сегодня удалось воспользоваться балансом в игре и ловить СКА на контратаках, когда соперник выбегал большим числом игроков. Также защитник подчеркнул, что Бучельников отлично создает такие моменты, как в эпизоде с четвертым голом.