Защитник «Трактора» Блажиевский назвал игру с магнитогорским «Металлургом» быстрой и тяжелой

Защитник челябинского «Трактора» Артем Блажиевский поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ против магнитогорского «Металлурга», завершившегося победой его команды со счетом 5:2. В интервью Metaratings.ru хоккеист отметил, что игра получилась напряженной и зрелищной.

«Это дерби, поэтому игра была очень интересной. Быстрая, тяжелая. Рад, что смогли победить, ребята молодцы. Команда хорошо отработала», — отметил Блажиевский.

Для «Трактора» есть два самых принципиальных соперника — «Металлург» и «Автомобилист». По словам Блажиевского, обе команды сильные, поэтому играть против них всегда интересно и сложно. И это хорошая проверка сил, заявил хоккеист.

После 55 матчей в рамках регулярного чемпионата «Трактор» занимает первую строчку в таблице Восточной конференции FONBET КХЛ, набрав 76 очков. Уже 12 февраля челябинцы вновь встретятся с «Металлургом» в следующем матче.