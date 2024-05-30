Защитник Станислав Магкеев покинул «Локомотив» вслед за Дзюбой и Жемалетдиновым

Защитник Станислав Магкеев покинул «Локомотив» вслед за Артемом Дзюбой и Рифатом Жемалетдиновым. Об этом стало известно сайту kp.ru.

В основном составе команды Магкеев начал играть с 2019 года. Ранее он выступал на позиции опорника, а после перехода в молодежку стал центральным защитником. На счету футболиста 79 матчей, выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Прошлый сезон защитник пропустил из-за тяжелой травмы колена.

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