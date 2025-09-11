Защитник «Сочи» Кожемякин вернулся в «Торпедо» на правах аренды

Центральный защитник Олег Кожемякин отправился играть за московское «Торпедо» на условиях аренды до окончания сезона-2025/26. Опции выкупа игрока в договоре не предусмотрено, сообщил сайт Metaratings.ru .

Ранее Кожемякин уже защищал цвета «Торпедо» в течение двух сезонов — с 2021 по 2023 годы. Летом 2024-го он подписал контракт с «Сочи», действительный до 30 июня 2026 года.

Прошедший сезон оказался успешным для 30-летнего футболиста: он принял участие в 25 матчах и отметился двумя забитыми мячами и тремя ассистентами. Однако новый чемпионат начался для него неудачно — Кожемякин пока не сыграл ни одного матча за сочинцев.