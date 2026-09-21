Защитник системы «Торпедо» Яценко продолжит карьеру в «Ижстали»

20-летний защитник Александр Яценко покинул систему нижегородского «Торпедо». Хоккеист перешел в ижевскую «Ижсталь» в обмен на денежную компенсацию, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

В Нижний Новгород воспитанник белорусского хоккея перебрался только в прошлом сезоне. Он пришел из минского «Динамо», где ранее выступал за молодежный клуб «Динамо-Шинник».

За нижегородскую команду Яценко играл преимущественно на уровне Молодежной хоккейной лиги. В составе «Чайки» он провел 29 матчей и набрал 19 очков (4 шайбы и 15 передач).

В сезоне 2025/2026 защитник также выходил на лед за фарм-клуб «Торпедо-Горький» в Высшей хоккейной лиге. После прекращения существования этой команды результативными действиями в ВХЛ игрок отметиться не успел. Переход в «Ижсталь» дает молодому защитнику новый шанс закрепиться на взрослом профессиональном уровне.