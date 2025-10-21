Защитник «Оренбурга» Зотов заявил, что легионеры дают командам импульс к развитию

Защитник ФК «Оренбург» Георгий Зотов изложил видение ситуации, связанной с возможным изменением квоты на привлечение иностранцев в составе команд Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По словам спортсмена, такие меры снизят уровень конкуренции среди отечественных игроков.
«Тяжело набрать 15 сильных россиян, которые будут мотивировать друг друга. Легионеры дают импульс к развитию», — отметил Зотов.
Защитник поддержал идею сохранения существующего числа зарубежных футболистов в заявочных списках клубов.
