Защитник «Оренбурга» Зотов заявил, что легионеры дают командам импульс к развитию

Защитник ФК «Оренбург» Георгий Зотов изложил видение ситуации, связанной с возможным изменением квоты на привлечение иностранцев в составе команд Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил Metaratings.ru.

По словам спортсмена, такие меры снизят уровень конкуренции среди отечественных игроков.

«Тяжело набрать 15 сильных россиян, которые будут мотивировать друг друга. Легионеры дают импульс к развитию», — отметил Зотов.

Защитник поддержал идею сохранения существующего числа зарубежных футболистов в заявочных списках клубов.

