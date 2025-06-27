Защитник Марченко заработает за два года в «Ак Барсе» 85 млн рублей

Хоккеист Алексей Марченко подписал новый контракт с клубом «Ак Барс», предусматривающий заработок в размере 85 миллионов рублей за ближайшие два сезона. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Пресс-служба клуба из Казани подтвердила заключение двустороннего соглашения с игроком 26 июня текущего года.
Марченко стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году и чемпионом Олимпийских игр 2018 года. Ранее он выступал за московский ЦСКА, а также североамериканские клубы НХЛ «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мейпл Лифс».
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