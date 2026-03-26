Защитник Марченко заявил, что «Ак Барс» рассчитывает на командную игру в ответных матчах с «Трактором»

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко в интервью Metaratings.ru прокомментировал победу над «Трактором» (4:2) во втором матче серии Кубка Гагарина.

По словам спортсмена, ключевую роль сыграла организованная командная работа и надежная игра вратаря Тимура Билялова.

«Все звенья вносят вклад, четвертое звено проделывает отличную работу. В Челябинске нужно продолжать играть с шайбой, давить на защитников и не позволять сопернику убегать в контратаки», — отметил Марченко.

«Ак Барс» ведет в серии 2-0. Следующие матчи пройдут в Челябинске 27 и 29 марта.