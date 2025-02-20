Защитник «Локомотива» Тикнизян не перешел в «Зенит» из-за опасений по игровому времени

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отказался от перехода в петербургский «Зенит» из-за опасений, что не будет получать достаточно игрового времени. Об этом он рассказал в интервью сайту «Спорт Экспресс» .

По словам игрока сборной Армении, он выбрал футбольное будущее вместо финансовых преимуществ.

«Есть вещи, которые в наше время не купить за деньги, как, например, игровое время на поле. Когда я понял, что там очень принципиальная позиция, то решил, что у меня не будет будущего в футбольном плане», — цитирует футболиста «Свободная Пресса».

Тикнизян добавил, что счастлив и доволен тем, что имеет в «Локомотиве». Поэтому за неделю переговоров по личному контракту он принял решение остаться в составе московской команды.