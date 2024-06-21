Защитник «Краснодара» Волков продолжит карьеру в «Зените»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков планирует подписать контракт с петербургским «Зенитом» в самое ближайшее время. Об этом стало известно изданию «Чемпионат», которое ссылается на собственный источник.

Как уточнил телеканал «Санкт-Петербург», петербургская команда договорилась о трансфере игрока за семь миллионов евро.

За «Краснодар» Волков выступает с весны 2022 года. За это время он сыграл в 73 матчах.

Нейросетевая пятница. Как прошел 1-й день GenAI CONF

Перформанс как терапия. Что известно об участниках фотосессии на кладбище в Петербурге

«Молитвами святых Твоих». Что нужно делать в Троицкую родительскую субботу

Битлждус! Битлджус! Битлджус! Главное о старом и новом фильмах Тима Бертона

Бриг, Нева, фейерверк и концерт. Как пройдут «Алые паруса — 2024»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте