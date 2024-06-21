Сегодня 16:41 Защитник «Краснодара» Волков продолжит карьеру в «Зените»
Защитник «Краснодара» Сергей Волков планирует подписать контракт с петербургским «Зенитом» в самое ближайшее время. Об этом стало известно изданию
«Чемпионат», которое ссылается на собственный источник.
Как уточнил
телеканал «Санкт-Петербург», петербургская команда договорилась о трансфере игрока за семь миллионов евро.
За «Краснодар» Волков выступает с весны 2022 года. За это время он сыграл в 73 матчах.
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