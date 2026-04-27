Защитник «Краснодара» Гонсалес сообщил, что мотивация и уверенность позволяют команде играть в двух турнирах

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес в интервью Metaratings.ru поделился секретами побед своей команды в недавних матчах.

По словам Гонсалеса, мотивация и внутренняя уверенность позволяют команде успешно выступать в двух турнирах — чемпионате и Кубке. Интенсивность помогает адаптироваться к игре в обоих турнирах одновременно.

«Все в команде так же настроены, хотят помогать. Команда всегда важнее отдельно взятого игрока, это приводит к результату», — отметил спортсмен.

В 27-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл дома махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1. Клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав 60 очков.