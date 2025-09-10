Защитник «Казинцбрацики» Ароян сравнил венгерский чемпионат по футболу с российским по уровню конкуренции

Венгерский чемпионат по футболу можно сравнить с российским по уровню конкуренции и разнообразию игровых подходов, за исключением ведущих клубов. Таким мнением поделился защитник «Казинцбрацики» Варазадят Ароян в интервью «Чемпионату» .

«Венгерский футбол можно сравнить с российским, если не брать "Зенит" и "Спартак". Однако в Венгрии есть "Ференцварош". При этом Венгрия — маленькая страна, а Россия — огромная. Здесь, как и в России, у каждого клуба свой стиль: кто-то только борется, а кто-то только играет в пас. Такое было только в России», — процитировал Арояна сайт Ura.ru.

