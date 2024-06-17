Защитник Яруллин покинет «Трактор» после трех сезонов

Защитник Альберт Яруллин покидает челябинский хоккейный клуб «Трактор», отыграв в команде три сезона. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал клуба.

Руководство команды поблагодарило игрока и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.

«Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Альберта Яруллина за отличную работу, вклад в достижения команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Яруллин продолжит карьеру в казанском «Ак Барсе».

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