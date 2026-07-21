Защитник хоккейного клуба «Торпедо» Конюшков рассказал о причинах решения продолжить карьеру в Северной Америке

Защитник хоккейного клуба «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал о причинах своего решения продолжить карьеру в Северной Америке. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СЭ .

Уроженец Пензы, выбранный клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс» на драфте 2023 года под общим 110-м номером, подписал с канадским клубом двусторонний контракт новичка. При этом следующий сезон он проведет в составе нижегородского клуба на правах аренды.

В беседе с корреспондентом хоккеист признался, что не считает свой отъезд преждевременным, хотя понимает, что в России мог бы добиться еще больших результатов. По словам Богдана, для него существует определенная возрастная черта, после которой переезд за океан теряет смысл.

«Главная цель пока не достигнута. Но для меня есть такая черта, после какого возраста я не смогу уехать. Нет такого, что я куда-то тороплюсь. Сейчас мне будет 24, после 25 я уже никуда не поеду. Я не хочу жалеть потом, что я даже не попробовал», — отметил Конюшков.

При этом защитник подчеркнул, что сейчас его мысли полностью сосредоточены на работе с «Торпедо». Он заявил о готовности выполнять все требования главного тренера нижегородской команды и приносить пользу клубу в предстоящем сезоне.