Защитник Гаврилов покинул систему ХК «Торпедо»

Защитник системы хоккейного клуба «Торпедо» Леонид Гаврилов продолжит карьеру в красноярском «Соколе». Хоккеист перешел в систему сибиряков в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

На старте текущего сезона 20-летний игрок провел 11 матчей в МХЛ за «Чайку» и набрал четыре очка (0 + 4). За неполных четыре сезона Гаврилов принял участие в 154 матчах «Чайки» и набрал 37 очков (9 + 28). Перед началом чемпионата 2025/26 уроженец Москвы был назначен капитаном нижегородской команды Молодежной хоккейной лиги.

В декабре и феврале прошлого года Гаврилов принимал участие в трех встречах команды ВХЛ «Торпедо-Горький». В плей-офф-2023, когда «Чайка» выиграла Кубок Харламова, игрок не выступал, но позже внес вклад в два бронзовых успеха автозаводцев.