Защитник «Динамо» Пыленков допустил, что сборная РФ по хоккею могла бы стать фаворитом на Играх

Сборная России имела бы высокие шансы стать одним из главных фаворитов хоккейного турнира Олимпиады, если бы ей не запретили участие в международных соревнованиях. Такое мнение высказал защитник московского клуба «Динамо» Даниил Пыленков в беседе с RT .

По мнению спортсмена, россияне вполне могли бы претендовать на медали, однако точный исход предсказать невозможно, учитывая силу соперников из Канады и США.

Сам игрок планирует внимательно следить лишь за хоккейными матчами Олимпиады, включая игры сборных Канады, Америки и Финляндии. Из-за напряженного графика выступлений в Континентальной хоккейной лиге посмотреть все поединки ему вряд ли удастся.